Путин заявил, что нельзя давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях

Президент при этом отметил, что введение соответствующего официального полного запрета сопряжено с некоторыми сложностями

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство на подтопляемых территориях вестись не должно, но введение соответствующего официального полного запрета сопряжено с некоторыми сложностями, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что запрет строительства на таких территориях давно обсуждается и сегодня это носит "рекомендательный характер". "Хотя на практике, когда я общаюсь с руководителями регионов, даже муниципалитетов, всегда говорю им о том, что нельзя давать разрешений [на строительство] на подтопляемых землях - одни проблемы", - заметил Путин.

"Конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство, там, где это опасно, на землях, которые затопляются. Но полный запрет - здесь, вы сами сказали, есть определенные сложности", - констатировал президент.

Путин отметил, что проблемы со строительством на подтопляемых территориях связаны не с бюджетными расходами. "С одной стороны, казалось бы, приятно жить у водички, у реки какой-нибудь, на воду смотреть. Но если каждый год происходит, или сейчас периодичность - каждые два-три года происходят какие-то чрезвычайные ситуации, то зачем рисковать? Это же не только потеря имущества, дело и в риске для жизни", - обратил внимание глава государства.