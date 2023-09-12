12 сентября, 05:13,
обновлено 12 сентября, 05:47
Восточный экономический форум

Путин: в РФ рассмотрят возможность использовать резервные средства для предотвращения ЧС

По словам президента, это абсолютно обоснованно

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят возможность использования резервных средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС) заранее, а не только при их наступлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

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"Мы рассмотрим предложения, связанные с использованием резервных средств или резервных ресурсов. Сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать [заранее], чтобы не наступило тяжелых последствий", - указал глава государства.

"Конечно, коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, [предлагают это] абсолютно обоснованно, - отметил президент. - Конечно пойдем на встречу, это правильно". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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