Путин: в РФ рассмотрят возможность использовать резервные средства для предотвращения ЧС

По словам президента, это абсолютно обоснованно

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти РФ рассмотрят возможность использования резервных средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС) заранее, а не только при их наступлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

"Мы рассмотрим предложения, связанные с использованием резервных средств или резервных ресурсов. Сегодня можно только при наступлении ЧС что-то использовать, а лучше их использовать [заранее], чтобы не наступило тяжелых последствий", - указал глава государства.

"Конечно, коллеги, которые это предлагают, на мой взгляд, [предлагают это] абсолютно обоснованно, - отметил президент. - Конечно пойдем на встречу, это правильно".