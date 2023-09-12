Путин заявил, что доходы россиян растут, но пока остаются довольно скромными

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Доходы граждан России, в том числе реальные зарплаты, постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно скромными, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", - заметил глава государства, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.