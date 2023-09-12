В Приморье после потопа восстановили шесть мостов и дорогу в нацпарке "Земля леопардов"

Для туристов также возобновили доступ к одному из самых популярных маршрутов - "Олени и море"

ТАСС, 12 сентября. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае восстановили шесть мостовых сооружений и возобновили доступ туристов к одному из самых популярных маршрутов - "Олени и море". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Устранение последствий удара стихии началось сразу после шквальных дождей и продолжается до сих пор. Благодаря усилиям сотрудников "Земли леопарда" восстановлены шесть мостовых сооружений, открыт проезд к оленепарку, приводится в порядок инфраструктура туристического маршрута", - говорится в сообщении.

Маршрут "Олени и море" находится у полуострова Гамова. Экскурсии здесь были отменены в конце августа из-за удара стихии. Сейчас в национальном парке продолжаются аварийно-восстановительные работы. Экскурсии начнутся с 16-17 сентября.

"Природное разнообразие и невероятные по красоте пейзажи залива Петра Великого и прилегающего к нему побережья привлекают людей со всей России. Одной из основных задач развития экологического туризма на расположенных здесь особо охраняемых природных территориях является создание такой инфраструктуры туризма, которая позволит сделать посещение этих территорий безопасным как для уникальной природы, так и для самих туристов", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по туризму Олеси Сторожук.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в нацпарке "Земля леопарда" повредились гнезда птиц и рептилий, а часть животных была вынуждена укрываться от воды на склонах холмов. Ливни в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По предварительным данным, ущерб от паводка оценивается в 10 млрд рублей, и эта сумма не окончательная.