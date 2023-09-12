Путин потребовал организовать хозяйственную работу ДВФУ на высоком уровне

Президент назвал этот вуз форпостом российского образования

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Бориса Коробца на необходимость поддерживать матчасть вуза в блестящем состоянии, так как это форпост российского образования.

"Она должна блестеть - эта матчасть. Это тоже имеет значение для студентов, для тех, кто приезжает на обучение. Федеральный дальневосточный университет - это форпост нашего образования, это вывеска в хорошем смысле этого слова. Поэтому очень надеюсь на то, что и эта хозяйственная работа здесь будет организована на самом высоком уровне", - сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что вуз приобретает все большее значение. "Очень отрадно, что сюда едут абитуриенты со всех регионов России - и из европейской части, и из-за границы. Это говорит о том, что уровень преподавания здесь является стабильно высоким. Надеюсь, что так и будет, будет только улучшаться", - подытожил президент.