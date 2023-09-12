МИД РФ: в ближайшие месяцы в некоторые страны Африки россияне смогут прилететь напрямую

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российские туристы в ближайшие месяцы смогут прилететь в несколько стран Африки напрямую. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

На вопрос, прорабатывается ли сейчас запуск прямых рейсов с конкретными странами Африки, дипломат указал, что "уже есть подвижки" на этом направлении. "Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы в несколько стран континента нашим туристам можно будет попасть напрямую из российских городов", - отметил он.