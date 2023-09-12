На финале марафона "100 дней здоровья" в Москве определили топ-10 участников

Победители получили благодарственные письма и подарки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Финал марафона "100 дней здоровья" провели в Москве, в рамках шоу закрытия поздравили топ-10 участников, набравших наивысшее количество баллов. Об этом ТАСС сообщили в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ).

"Грандиозным финалом завершился второй сезон бесплатного городского ЗОЖ-марафона "100 дней здоровья 2.0" в рамках проекта "Здоровая Москва". <…> В финале были определены топ-10 участников, набравших наивысшее количество баллов по итогам марафона. Все они вместе с семьями были приглашены на финальное шоу закрытия, где на сцене в торжественной обстановке под овации собравшихся были озвучены их достижения. Победители получили благодарственные письма и подарки из рук ведущих представителей московского здравоохранения", - сказали в НИИ.

Там напомнили, что в этом году участие в марафоне приняли рекордные 15 тыс. человек - в три раза больше, чем в первом сезоне. Все 100 дней проекта они под присмотром лучших столичных врачей и экспертов по здоровому образу жизни приобретали полезные привычки, выполняли различные челленджи, танцевали, занимались спортом, работали над собой и своим здоровьем, ставили рекорды.

Врачи, участвовавшие в проекте в качестве экспертов, на финальном шоу еще раз подчеркнули важность здорового образа жизни - они на протяжении всего марафона снимались в видео, прямых эфирах, подкастах, писали статьи, отвечали на тысячи вопросов марафонцев. Всего за время проекта было создано более 80 тыс. секунд полезной информации.

"Грандиозное шоу не обошлось без участия одних из главных звезд проекта - шоу-балета "Тодес". Каждое утро марафонцы начинали с зарядки или зажигательных танцев вместе со знаменитыми танцорами. Поддержать марафонцев пришли юные звезды балета "Тодес", которые буквально "зажгли" сцену. Перед гостями мероприятия также выступил участник шоу "Голос" Василий Шкивидоров", - добавили в НИИ.

"Здоровая Москва" - это проект о здоровом образе жизни, он проводится в столице с 2019 года. У горожан есть возможность проверить свое здоровье бесплатно в максимально комфортных условиях и всего за один час в павильонах "Здоровая Москва", беседовать с врачами и звездами в лектории "Здоровая Москва", заниматься с профессиональными тренерами в парках на тренировках проекта "Спортивные выходные".