В московских квартирах с начала года проверили более 1,1 млн газовых плит

Всего в городе пользуются газовыми плитами свыше 1,8 млн семей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили свыше 1,1 млн газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день в столице более 1,8 млн семей пользуются газовыми плитами. Для обеспечения безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние. Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что за январь - август этого года уже проверили более 1,1 млн газовых плит - свыше 60% от общего числа.

"Выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж. Еще раз напоминаем горожанам, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в соответствии с правилами с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.