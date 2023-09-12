В Омской области представят к региональным наградам пилотов, посадивших самолет в поле

Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко назвал экипаж героями

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко представит к региональным наградам пилотов, посадивших самолет рейса Сочи - Омск в поле в Новосибирской области.

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Экипаж геройский. То, что в поле посадили самолет и, по предварительной информации, все живы-здоровы, это экипаж - герои. Мы их обязательно представим к своим государственным наградам региональным", - сказал он.

Хоценко добавил, что севший в поле самолет перенаправили в Новосибирск.

"У меня информация, что это [решение об уходе самолета в Новосибирск] связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа самолетов в Новосибирской области. Но это предварительная информация. Скоро будет понятно, почему экипаж принял такие решения", - сказал Хоценко.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" рассказали, что командир воздушного судна Сергей Белов является потомственным пилотом. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске. Отец Белова окончил Сасовское летное училище гражданской авиации и кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, далее освоил самолеты Ту-134, Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании "Уральские авиалинии". Кроме того, отец Белова награжден Орденом Трудового Красного знамени за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.

Вторым пилотом экстренно севшего судна стал Эдуард Семенов, уточнили в пресс-службе.