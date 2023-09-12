Во Ржеве откроется экспозиция, посвященная погибшему советскому летчику Мещерякову

Экспозицию можно увидеть в музее "Ставка Сталина"

ТАСС, 12 сентября. Экспозиция, посвященная памяти Героя Советского Союза Ивана Мещерякова, который во время Великой Отечественной войны совершил два воздушных тарана немецких самолетов, открывается в музее "Ставка Сталина" в Тверской области. Выставка приурочена к 115-летию со дня рождения летчика, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"В Ржевском филиале Музея Победы подготовили обновленную выставку "Титаны Ржева", посвященную советскому летчику, Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Мещерякову. Открытие приурочено к 115-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в ходе Великой Отечественной войны гвардии капитану Мещерякову одному из немногих удалось совершить подвиг дважды. Первый раз он таранил самолет противника в период оборонительных боев за Москву, последним стал полет в район Ржева. "Боевое задание предусматривало прикрытие выходящих из окружения боевых порядков войск Красной армии. В воздушном бою 8 февраля 1942 года, израсходовав все боеприпасы, Иван Мещеряков смело пошел на таран вражеского самолета и ценой своей жизни преградил путь вражескому бомбардировщику", - рассказали в Музее Победы.

Экспозиция продолжит работу в музее "Ставка Сталина" до ноября, на ней представлены более 20 экспонатов из фондов Музея Победы: форма одежды советского летчика с комбинезоном, шлемофоном и летными очками, карманный сигнальный фонарь и записная книжка неизвестного командира авиаполка, наглядно демонстрирующая особенности службы в авиационных частях. Кроме того, гости выставки увидят фрагменты авиационной пушки ШВАК, которой был вооружен самолет ЛаГГ-3 Мещерякова, масленку для смазки вооружения, гильзы и другие экспонаты.