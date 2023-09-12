Володин поздравил Памфилову с юбилеем

Председатель Центризбиркома вносит значимый вклад в совершенствование избирательной системы страны, отметил спикера Госдумы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вносит вклад в совершенствование избирательной системы и укрепление демократических основ. Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина по случаю 70-летия главы ЦИК.

"Вы вносите значимый вклад в совершенствование избирательной системы нашей страны, укрепление демократических основ, развитие гражданского общества", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Володин отметил, что "профессионализм, ответственность, неравнодушие, активная жизненная позиция" Памфиловой вызывают уважение.

"Желаю счастья, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго", - резюмировал председатель Госдумы.