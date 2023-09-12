12 сентября, 06:49
Восточный экономический форум

Пленарная сессия ВЭФ началась с оваций экипажу самолета, совершившего аварийную посадку

Владимир Путин присоединился к овациям

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Пленарная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) началась с аплодисментов экипажу самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил успешную аварийную посадку в поле под Новосибирском.

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Модератор сессии Илья Доронов восхитился мастерством летчиков и предложил участникам им поаплодировать. Президент РФ Владимир Путин присоединился к овациям.

Российский лидер поприветствовал участников и гостей VIII Восточного экономического форума, который по традиции собрал руководителей компаний, экспертов и представителей власти РФ и десятков других государств мира для обсуждения перспективных, стратегических направлений развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. "В ходе сегодняшнего выступления, поскольку это часть всего комплекса народно-хозяйственного, то мне так или иначе придется обращаться и к другим регионам страны. Мы собираемся для того, чтобы оценить основные тенденции, которые определят динамику международных деловых связей", - указал глава государства.

Свою речь Путин начал с того, что Дальний Восток, несмотря на свою удаленность от столицы, является абсолютным приоритетом для властей. "Когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно, все путается в голове. Непонятно, то ли сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся - Дальний Восток является приоритетом для России на весь XXI век", - сказал Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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