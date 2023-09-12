Собянин сообщил об открытии центра по разработке лекарств в ОЭЗ "Технополис Москва"

По словам мэра Москвы, преимущество центра заключается в том, что он неразрывно связан с уже действующим производством

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Научно-технический центр по разработке импортозамещающих биопрепаратов начал работу в особой экономической зоне "Технополис Москва". Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарств. Специалисты в нем будут работать над импортозамещающими биопрепаратами для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний", - написал мэр.

По его словам, преимущество центра заключается в том, что он неразрывно связан с уже действующим производством. "Так перенос разработанных технологий на заводские мощности займет минимум времени. Научно-технический центр позволит предприятию расширить перечень продукции и создать новые рабочие места", - отметил Собянин.

Он добавил, что для Москвы фармацевтика является одним из важнейших направлений, обеспечивающих импортозамещение и развитие высокотехнологичных производств. За семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в столице вырос на 50,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Большую роль в развитии отрасли играет фармацевтический кластер ОЭЗ "Технополис Москва", в который входят 10 предприятий", - заключил мэр.