В Москве реконструируют корпус Музея современной истории

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что после завершения работ площадь корпуса составит около 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Один из корпусов Музея современной истории на Тверской улице реконструируют. После завершения работ площадь обновляемого корпуса составит около 4,5 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Работы предполагается вести в одном из музейных корпусов, расположенного в глубине участка по адресу: Тверская улица, 21/4. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки по этому объекту.

"Согласно документации, реконструкция здания будет производиться в надземной и подземной частях. Его общая площадь составит около 4,5 тыс. кв. м", - отметил Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, более подробная проектная документация будет разработана на более поздних этапах реализации объекта. "Реконструкция корпуса будет проводиться на основании проектной и рабочей документации с соблюдением всех градостроительных норм", - отметила Княжевская.

Она добавила, что в ходе реконструкции площадь корпуса изменится, в том числе за счет появления эксплуатируемой кровли. Ее площадь составит около 400 кв. м.