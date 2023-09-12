Более 150 тыс. человек посетили Южный речной вокзал в Москве почти за полгода

На территории вокзала провели свыше 200 бесплатных спортивных и развлекательных мероприятий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Свыше 150 тыс. человек стали гостями Южного речного вокзала в столице с момента его открытия почти полгода назад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"С открытия Южного речного вокзала в апреле этого года его гостями уже стали более 150 тыс. человек", - значится в сообщении.

Гостям Южного речного вокзала предлагается прогуляться по набережной, подняться на смотровую площадку, посетить лекцию или мастер-класс в медиазале, а также отправиться в круизное путешествие по городам России.

"28 апреля мы открыли после реконструкции Южный речной вокзал. Он стал не только важным транспортным объектом - отсюда можно отправиться в путешествие до 30 городов России, но и любимым местом отдыха москвичей и туристов. На территории вокзала мы провели уже более 200 бесплатных спортивных и развлекательных мероприятий, и нас радует, что посетителей становится все больше", - добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.