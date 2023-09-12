В Москве планируют построить 39 станций метро до 2033 года

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящее время строится 35 км новых линий

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство и открытие 39 станций метрополитена запланировано в Москве на ближайшее десятилетие. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время в Москве строится порядка 35 км новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте десяти лет запроектировать и построить 39 станций метро. Это позволит обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он добавил, что благодаря комплексному подходу к формированию единого транспортного каркаса, у москвичей появляется больше возможностей для составления маршрутов, "а значит, лучше распределяются потоки пассажиров, снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути".

Мэр Москвы Сергей Собянин в феврале отмечал в своем блоге, что с 2011 года в московском метрополитене открылись 69 новых станций метро - столько же, сколько и за предыдущие 42 года. Таким образом, темпы расширения "подземки" выросли в 3,5 раза.