Россия передала Шри-Ланке более 350 тонн подсолнечного масла в виде гуманитарной помощи

Посол России Леван Джагарян заявил, что РФ продолжит помогать дружественной Шри-Ланке

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Россия передала Шри-Ланке более 350 тонн подсолнечного масла, обогащенного витаминами A и D, в качестве гуманитарной помощи. Как сообщил по телефону корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Коломбо Александр Ивин, передача произошла в Коломбо в рамках реализации основного взноса РФ в фонд Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

"Общая масса груза составила более 350 тонн. Масло было передано народу Шри-Ланки совершенно бесплатно", - сказал Ивин.

Растительное масло - один из важнейших пищевых продуктов, которые использует население этого островного государства, добавил собеседник агентства. Он указал, что, несмотря на беспрецедентное давление и незаконно введенные странами Запада санкции против России, Москва оказывает посильную помощь развивающимся государствам.

На церемонии передачи гуманитарного груза посол России Леван Джагарян заявил, что РФ продолжит помогать дружественной Шри-Ланке. "Это часть нашего вклада во всемирную борьбу с голодом и последствиями неоколониальной политики Запада. В будущем мы намерены продолжать оказывать необходимое содействие дружественной нам Шри-Ланке", - сказал дипломат.

Руководитель пресс-службы посольства РФ указал, что на церемонии присутствовали посол России в этом островном государстве Леван Джагарян, глава Русского дома в Коломбо Мария Попова, а с ланкийской стороны - ответственный за взаимодействие с ВПП ООН сотрудник секретариата президента в ранге заместителя министра Сулакшана Джаявардена.