Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летним юбилеем

Президент в поздравлении артистке отметил ее многогранный талант

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису театра и кино, режиссера, президента МХАТа им. М. Горького Татьяну Доронину с 90-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Человек яркого, многогранного таланта, вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссерском поприще", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что творческие работы Дорониной являются результатом огромного внутреннего труда, а также любви к избранному делу и пожелал ей здоровья и благополучия.

Татьяна Доронина родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. Окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола. С 1959 по 1966 год служила в Большом драматическом театре им. М. Горького, с 1966 по 1972 год - во МХАТ им. М. Горького, с 1972 по 1983 год - Московском академическом театре им. В. Маяковского. Играла и в других театрах.

Среди фильмов с ее участием - "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другие картины. В 1998 году вышла ее книга "Дневник актрисы". Татьяна Доронина - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", удостоена ордена Дружбы народов, является лауреатом премий.