В Казахстане планируют выпустить амурских тигров для восстановления популяции

Директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил, что это произойдет не ранее, чем через пять лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Группу амурских тигров планируют выпустить в Казахстане для восстановления популяции хищника, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Это произойдет не ранее, чем через пять лет, уточнили в центре.

В 2022 году Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики. Подписание прошло в рамках Второго международного форума по сохранению тигра в рамках ВЭФ-2022.

"Будет проведен эксперимент - сначала с выпуском двух-трех и до 10 тигров. И в зависимости от приживаемости <...> будет понятно, стоит ли там эту историю развивать", - сказал Арамилев.

Он отметил, что Казахстан на протяжении более чем десятка лет готовил место обитания для возможной интродукции тигра. "Ученые, специалисты-генетики определили, что наиболее близкий генетически к обитавшему там и вымершему туранскому подвиду тигра является амурский. Поэтому Россия предполагалась донором тигров. Россия, кроме того, отработала методику реабилитации, реинтродукции тигров", - сказал Арамилев.

Минприроды в рамках заключенного соглашения создаст рабочую группу, основная задача которой дать оценку территории, где планируется выпускать тигров, в частности, достаточно ли там копытных животных.

"Нужно понимать, что туранский подвид мы уже не восстановим, потому что он безвозвратно утерян. Мы наиболее генетически близкий к нему подвид переместим. Если он приживется, то за сотни лет превратится в какой-то обособленный подвид со своими особенностями", - отметил эксперт. Уточняется, что проект рассчитан как минимум на 50 лет.