Путин сообщил, что средняя продолжительность жизни в РФ достигла 74 лет

Президент, говоря о демографических проблемах страны, обратил внимание на два огромных спада рождаемости, которые до сих пор волнами проявляются в нынешних показателях: 1943-1944 годы и начало 90-х

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году средняя продолжительность жизни в РФ достигала 74 лет.

"Здесь на что мы должны обратить внимание? На продолжительность жизни. У нас она растет. В 2021 году она была 71 год - средняя продолжительность жизни в стране, а сейчас - 73,6. Был момент, по-моему, в июле этого года, [она была] 74 с небольшим, если год к году считать", - отметил глава государства, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Говоря о демографических проблемах страны, Путин обратил внимание на два огромных спада рождаемости, которые до сих пор волнами проявляются в нынешних показателях: 1943-1944 годы и начало 90-х. "Начало 90-х годов, в том числе и когда функционировал Анатолий Борисович Чубайс с командой. Они многое сделали для того, чтобы предпринять шаги к резкому переходу на рыночные рельсы экономики России. Трудно сказать, кто мог бы сделать лучше и как. Критиковать всегда проще. Но во всяком случае делали они это жесткими методами. Это привело в том числе к развалу социальной системы практически полному, обнищанию народа и резкому сокращению рождаемости - такому же, как во время Великой Отечественной войны", - пояснил он.

Путин добавил, что в настоящее время Россия находится в фазе очередной демографической ямы.