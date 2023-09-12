Путин считает, что к ситуации с притоком мигрантов надо подходить аккуратно

Президент России отметил, что экономика страны нуждается в мигрантах, однако большой их приток может не потребоваться, если будут внедряться новые технологии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в России и не допустить появления гетто, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор сессии Илья Доронов отметил, что в некоторых зарубежных странах образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция. "Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве", - отреагировал президент.

Президент РФ отметил, что экономика России нуждается в мигрантах, однако большой их приток может не потребоваться, если будут внедряться новые технологии.

"Экономика, конечно, требует использования трудовых мигрантов в отдельных секторах. Больше всего в строительном секторе - по-моему, там 33% от всех работающих мигрантов. <...> Если нам необходим приток мигрантов, то нужно выбирать тех, кто действительно необходим для развития экономики страны. Но есть еще один способ - он и простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что количество мигрантов на российском рынке труда сегодня не столь велико по отношению к общему числу работающих граждан - всего 3,7%.