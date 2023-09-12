На западе Москвы капитально отремонтировали Новокутузовский тоннельный комплекс

При проведении ремонта использовались отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют всем современным стандартам безопасности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по капитальному ремонту Новокутузовского тоннельного комплекса на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Полтора года назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки - Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. В настоящее время работы в двух основных тоннелях и четырех второстепенных полностью завершены", - сказал Бирюков.

Он отметил, что с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году сооружение, состоящее из шести тоннелей, ни разу капитально не ремонтировалось. Из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.

"В рамках проекта проведены высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции. На финальном этапе отремонтировали деформационные швы и уложили новый асфальт. При проведении ремонта использовались отечественные материалы и оборудование, которые соответствуют всем современным стандартам безопасности", - добавил заммэра.

Работы были спланированы таким образом, чтобы полностью не закрывать движение в тоннельном комплексе, по мере проведения ремонта вводились временные ограничения.

Глава КГХ заверил, что состояние столичных мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект прошел различные виды ремонта - капитальный или текущий, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.