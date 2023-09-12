Автомобилисты исправляют ошибки при оплате парковки в Москве не чаще раза в месяц

Исправить ошибку при оплате парковки в приложении "Парковки России" можно до трех раз в месяц

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Водители в столице исправляют ошибки при оплате парковки в среднем не больше одного раза в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").

"Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, исправить ошибку при оплате парковки в приложении "Парковки России" можно до трех раз в месяц. Однако большинство автовладельцев пользуются ей не более одного раза", - значится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что можно исправить как номер автомобиля или парковочной зоны, так и неверно указанное время старта или окончания парковочной сессии. Внести изменения нужно до конца дня, в который был припаркован автомобиль. При этом сессия не должна быть завершена досрочно.

"Прежде чем вводить какие-либо изменения, мы собираем статистику и обратную связь от москвичей. Исправлять ошибки можно ограниченное число раз, чтобы недобросовестные водители не могли этим злоупотреблять. При этом на добропорядочных автомобилистах это никак не отражается: статистика показывает, что трех исправлений в месяц достаточно", - сказал Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.