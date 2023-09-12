Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку СССР Татьяну Доронину

Премьер-министр отметил, что она является "актрисой особого дарования, воплощение яркого таланта, очарования и изящества"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 90-летним юбилеем народную артистку СССР Татьяну Доронину, отметив ее яркий талант. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Вы - актриса особого дарования, воплощение яркого таланта, очарования и изящества. Ваша творческая судьба неразрывно связана с Московским художественным академическим театром имени М. Горького. На знаменитых подмостках вы сыграли ведущие роли классического и современного репертуара, поставили замечательные спектакли", - говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что творческие работы Дорониной стали событием в культуре и пожелал артистке здоровья и благополучия.

Татьяна Доронина родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. Окончила Школу-студию МХАТ. В 1956 году была принята в труппу Ленинградского государственного театра им. Ленинского комсомола. С 1959 по 1966 год служила в Большом драматическом театре им. М. Горького, с 1966 по 1972 год - во МХАТ им. М. Горького, с 1972 по 1983 год - Московском академическом театре им. В. Маяковского. Играла и в других театрах.

Среди фильмов с ее участием - "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе", "Еще раз про любовь", "Мачеха" и другие картины. В 1998 году вышла ее книга "Дневник актрисы". Татьяна Доронина - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", удостоена ордена Дружбы народов, является лауреатом ряда премий.