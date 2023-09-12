Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 49,2% за неделю

Число госпитализаций увеличилось на 39,6%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 49,2%, а число госпитализаций увеличилось на 39,6%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 52 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 65 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 4 509 человек, что на 23,4% больше в сравнении с предыдущей неделей, 10 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 995 765 случаев заражения и 22 446 519 случаев выздоровления, 399 999 человек умерли.