12 сентября, 08:19

В Москве реализовали более 20 идей участников проекта "Мой спортивный район"

Москвичи голосовали за понравившиеся предложения на платформе "Город идей"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более половины отобранных идей от участников проекта "Мой спортивный район", за которые проголосовали жители столицы, реализованы в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"26 из 40 отобранных идей участников проекта "Мой спортивный район" уже реализовали в столице. Москвичи голосовали за понравившиеся предложения на платформе "Город идей". В частности, тренеры столичного департамента спорта начали проводить бесплатные занятия по баскетболу и настольному теннису на спортивных площадках во дворах. Некоторые идеи жителей воплотили еще в зимнем сезоне: например, на районных катках проводили групповое обучение начинающих фигурному катанию, а также устраивали семейные тренировки на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте проекта "Мой спортивный район" теперь публикуют фото с занятий и рассказы жителей об их достижениях. Также там появился план для самостоятельных занятий на уличных тренажерах. "Специалисты продолжают воплощать в жизнь предложения участников проекта. Все принятые идеи гарантированно реализуют", - добавляется в публикации.

Отмечается, что тематический проект "Мой спортивный район" проходил на платформе "Город идей" в ноябре 2022 года. Он был посвящен развитию одноименной программы департамента спорта. Москвичи предлагали идеи по проведению дворовых тренировок для взрослых и детей, развитию сайта и телеграм-канала "Мой спортивный район", обсуждали организацию спортивных занятий в разные сезоны. В проекте приняли участие свыше 42 тыс. пользователей. 

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