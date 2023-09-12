Организаторы конкурса "Это у нас семейное" получили за неделю более 60 тыс. заявок

Среди них семьи из российских регионов и зарубежных стран, уточнил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. заявок получили организаторы конкурса "Это у нас семейное" платформы "Россия - страна возможностей" за неделю с момента старта регистрации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции, посвященной итогам первой недели регистрации участников конкурса.

"Неделя всего прошла с начала приема заявок, у нас уже более 60 тыс. человек, которые подали заявку на участие в конкурсе. Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе", - сказал он.

Кириенко отметил, что главная ценность этого конкурса не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей, проводить время вместе. "Помимо этого, есть и серьезные призы. По решению президента у нас будет такой принцип - полторы тысячи семей попадают в полуфинал, <...> триста человек, попадающие в финал, - все получают уникальное большое семейное путешествие. И 30 семей получают сертификат на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий", - сказал он.

О конкурсе

Конкурс "Это у нас семейное" состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, завершится он летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.