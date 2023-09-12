Путин: уехавшие деятели культуры пусть за рубежом работают, а не здесь "капают на мозги"

По словам президента, из страны уехали 160-170 деятелей культуры, несогласных с политикой РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Талантливым людям, которые уехали за границу, лучше заниматься своим делом там, чем "капать на мозги" российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности", - сказал российский президент.

Он обратил внимание, что, по разным подсчетам, за рубеж выехали примерно 160-170 деятелей культуры, "несогласных с политикой российского государства". "Но можно быть несогласным с политикой российского государства и быть здесь, и говорить об этом, никто же не запрещает. Но кто-то предпочел уехать, - продолжил Путин. - Связано это тоже и с материальными вещами. Ведь накупили там за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей, люди хотят это сохранить, боятся потерять".

По его словам, для того, чтобы это все сохранить, от деятелей культуры за рубежом "требуют, чтобы они заявляли, чтобы они критиковали, чтобы обличали", поэтому они "уезжают, сидят". Российский президент отметил, "это не единственная причина" отъезда ряда представителей сферы искусства, так как "есть и такие, кто искренне не согласны с тем, что российское государство делает". "Бог с ним, это их решение", - добавил Путин.

"Это вопрос сложный, но в конечном счете человек сам вершитель своей судьбы, - указал российский президент. - У нас еще работают, слава богу, театры, концертные залы, выставочные площадки, многие деятели искусства едут и в зону проведения СВО, поддерживают там наших ребят-героев на передней линии фронта". Он подчеркнул, что такие люди "точно делают все, что они делают, в интересах российского народа".

Президент заявил, что никто не закрывал дорогу назад для уехавших россиян. "Никто не закрывал - они же сами поехали", - сказал президент, отвечая на вопрос модератора сессии Ильи Доронова о том, для всех ли "мигрантов новой волны" открыта дорога назад в Россию.

Глава государства обратил внимание, что никто не говорил уехавшим гражданам "не приезжайте". "В соответствии с российским законом гражданин России может жить, где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию", - напомнил Путин.