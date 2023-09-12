Путин: закон РФ об иноагентах - почти калька с американского, но более либеральный

Президент заявил, что все время просит правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры об иноагентах

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иноагентах почти калька с американского, но гораздо более либеральный, и никого в РФ "не гребут".

"Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует с 1937 [года], по-моему, или 1938 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный. Мы же постоянно об этом говорим", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что в законе Соединенных Штатов предусмотрено уголовное преследование и тюрьма за некоторые действия. "Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает даже ему заниматься дальше этой деятельностью. Он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования. Но мы же знаем хорошо: кто платит, тот и заказывает музыку. Если платят здесь, внутри страны, тем людям которые занимаются общественной деятельностью, то хотя бы покажи источник своего финансирования", - добавил он.

Путин также подчеркнул, что все время просит правоохранительные органы вносить предложения по совершенствованию процедуры об иноагентах. "Ничего здесь такого нет, правда. Есть много нюансов, правозащитники неоднократно мне на это указывали, связанных с тем, что под этот закон попадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются, они занимаются экологией, еще чем-то. И мы вносим коррективы. И я все время прошу правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру", - отметил он.

Отвечая на вопрос, можно ли выйти из статуса иноагента, Путин сказал: "Да, можно. И такие прецеденты есть, через решение суда".