СЖР осудил позицию Франции в связи с недопуском россиянки на пресс-конференцию Макрона

Союз журналистов России заявил, что "выражает крайнее недоумение позицией МИД Франции, который не счел необходимым признать очевидные факты дискриминации журналистов по национальному признаку"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отказ МИД Франции комментировать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию французского президента Эмманюэля Макрона говорит о непрофессионализме, обусловленным нежеланием отвечать за свои действия. Об этом говорится в заявлении Союза журналистов России (СЖР).

Ранее российской журналистке Екатерине Надольской отказали в участии в пресс-конференции президента Франции на полях саммита G20 в Индии. Захарова обратила внимание на этот инцидент, назвав его "диким проявлением нацизма". В СЖР сообщили, что МИД Франции отказался комментировать заявление Захаровой, обвинив ее в "преувеличениях".

"Союз журналистов России со своей стороны выражает крайнее недоумение позицией МИД Франции, который не счел необходимым признать очевидные факты дискриминации журналистов по национальному признаку и не посчитал нужным, как минимум, принести российской стороне официальные извинения. СЖР считает подобный подход к разрешению данной ситуации непрофессиональным и, по всей вероятности, обусловленным нежеланием отвечать за свои действия", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СЖР.

В организации напомнили, что это не первый раз, когда французские власти намеренно препятствуют работе российских журналистов. "При этом в России аккредитованы 11 французских журналистов, которых пускают на любые официальные мероприятия", - добавили в СЖР.