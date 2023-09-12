Путин: человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала

Президент отметил, что каждый человек имеет право высказывать свою позицию по отношению к действиям властей, но "и здесь тоже существует много нюансов"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала, в которой он вырос, получил образование, добился успеха. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Если человек вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала", - сказал глава государства.

Президент отметил, что каждый человек имеет право высказывать свою позицию по отношению к действиям властей, но "и здесь тоже существует много нюансов".

"Можно встать на позицию наших противников геополитических, им подыгрывать и тем самым наносить ущерб своей стране, а можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя - он кто такой, у него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим", - подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что граждане России "все прекрасно чувствуют и понимают". "Никого не обманешь. Но, если выбрал для себя человек какую-то новую судьбу, пускай попробует себя заявить, проявить и добиться результата. Потому что, кто бы он ни был, каких бы результатов ни добился, он добился их здесь, и не факт, что добьется того же где-то там, в другом месте. Это их выбор", - резюмировал он.