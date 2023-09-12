Действия властей Польши в пандемию назвали хаотичными и бесконтрольными

Высшая контрольная палата страны отмечает, что это привело к разбазариванию десятков и сотен миллионов злотых

ТАСС, 12 сентября. Действия польского правительства в период борьбы с пандемией COVID-19 были бесконтрольны и носили хаотический характер, что привело к разбазариванию десятков и сотен миллионов злотых. Об этом говорится в отчете Высшей контрольной палаты (ВКП) Польши, попавшем в распоряжение интернет-портала onet.pl.

"Польское правительство не справилось с подготовкой к пандемии COVID-19, его решения были хаотичны и принимались без какого-либо контроля, что позже привело к разбазариванию десятков миллионов злотых, а также к увеличению смертности граждан", - говорится к документе.

Большой ошибкой стала закупка за 82 млн злотых (около $20 млн) недействующих респираторов, а также перерасход в сумме 612 млн злотых (около $150 млн) при создании 14 временных госпиталей для больных коронавирусом.

Государство вообще не было готово к борьбе с инфекционными заболеваниями, так как из 150 тыс. врачей, работающих в Польше, инфекционистов было всего около одной тысячи, а количество инфекционных отделений в больницах уменьшилось в период 2018-2020 гг со 110 до 104, говорится в отчете.

По мнению инспекторов ВКП, "польское правительство [в период пандемии] действовало без плана и без какой-либо стратегии".

Интернет-портал сообщает, что результаты расследования ВСП будут переданы в прокуратуру.