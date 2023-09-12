В Москве закрыли точку питания "Шаурма Тандыр" из-за отравления посетителя

В образце шаурмы обнаружили бактерии группы кишечной палочки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Павильон "Шаурма Тандыр" опечатали в Москве после проведенной проверки из-за отравления посетителя. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе по факту регистрации случая острой кишечной инфекции у посетителя после употребления шаурмы, приобретенной в павильоне "Шаурма Тандыр" по адресу: ул. Малая Черкизовская, д.66, проведено эпидемиологическое расследование. <…> Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ, предприятие общественного питания "Шаурма Тандыр" опечатано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении проверки были выявлены нарушения санитарных правил - не осуществлялся контроль качества и безопасности продукции, овощи хранились без охлаждения, влажная уборка не проводилась.

По результатам проведенных лабораторных исследований в образце шаурмы обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы: бактерии группы кишечной палочки (БГКП), условно-патогенные микроорганизмы (бактерии рода Proteus), что свидетельствует о низкой санитарной культуре и несоблюдении требований личной гигиены работниками.

"Административные материалы переданы в Преображенский районный суд города Москвы", - отмечается в материале.