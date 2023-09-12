Москалькова сообщила о запуске пилотныого проекта ФГИС уполномоченных по правам человека

Уполномоченный по правам человека в России подчеркнула, что федеральная государственная информационная система позволит видеть весь срез проблем в сфере

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Запущен пилотный проект в рамках создания федеральной государственной информационной системы (ФГИС) уполномоченных по правам человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на международной научно-практической конференции "Эффективные практики омбудсменов: национальные особенности и универсальные подходы" в Казани.

"У нас не хватает доступности к информации об обращениях, которые пришли в регионы к уполномоченным по правам человека и ко мне как к уполномоченному федерального уровня. В связи с этим я обратилась к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой дать возможность нам создать ФГИС, которая бы закольцевала всех уполномоченных, и каждый из нас мог видеть, по каким вопросам рассматриваются обращения в том или ином регионе, и обеспечить большую доступность людей к нашим возможностям и ресурсам", - сказала она.

"Сегодня нам выделены средства на создание этой системы, запущен пилотный проект, мы всерьез делаем большой шаг вперед на основе IT-технологий в организации правозащитной работы", - добавила Москалькова.

Она подчеркнула, что ФГИС позволит видеть весь срез проблем в сфере прав человека. "А также сможет по отдельным кейсам давать нам максимальную информацию: что сделано в регионе, прокуратурой, органами местного самоуправления, региональным уполномоченным, как мне подключиться как федеральному уполномоченному", - добавила омбудсмен.

11-12 сентября в Казани проходят 17-е заседание Генеральной ассамблеи азиатской ассоциации омбудсменов, международная научно-практическая конференция и круглый стол на тему защиты прав иностранных студентов.