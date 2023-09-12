В Москве начал работу Международный антифашистский форум

В нем примут участие представители 13 государств, которые пострадали от фашизма

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный антифашистский форум-2023 начал свою работу, сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня на этом форуме принимают участие представители общественных ветеранских организаций практически со всей России. Завтра форум продолжит свою работу и будет уже международным форумом, в котором примут участие представители 13 государств, которые пострадали от фашизма", - сообщил председатель общероссийской общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Антифашистский форум, приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма, проводится 12-13 сентября в Москве. Форум проводился с 1995 года Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке правительства РФ, и посвящен юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне с целью сохранения исторической памяти. Начиная с 2020 года (тогда форум был посвящен 75-летию Великой Победы) соорганизаторами форума также стали "Сильная Россия" и "Офицеры России".