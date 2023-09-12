Рекультивацию площадки "Усольехимпрома" в Приангарье планируют завершить в 2027 году

На территории бывшего комбината будет создан федеральный центр химии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Рекультивацию промплощадки бывшего комбината "Усольехимпром", где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Полностью работы по очистке участка и его восстановлению планируется завершить к 2027 году, после этого в городе [Усолье-Сибирское] появится площадка для размещения производств", - сказал губернатор.

На территории бывшего комбината будет создан федеральный центр химии, который объединит производства продукции средне- и малотоннажной химии, не выпускаемой сейчас в России. Якорным инвестором стала компания "Росхим", сейчас она разрабатывает концепцию федерального центра химии.

Кроме того, с потенциальными инвесторами прорабатывается вопрос создания на промплощадке производств хлора, фосфора, ацетилена, фармацевтических субстанций, пестицидов и другой продукции.

Обанкротившийся "Усольехимпром", который был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности, находится в городе Усолье-Сибирское. По поручению президента РФ в августе 2020 года Росатом и Федеральный экологический оператор начали рекультивацию промплощадки. На ее месте будут созданы новые предприятия химической отрасли.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.