Более 1 тыс. открыток отправили по России гости Музея космонавтики в Москве в День города

Посетители посылали открытки во Владивосток, Калининград, Симферополь, Тюмень и даже в самый северный город России - Певек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители Музея космонавтики в Москве в честь празднования Дня города отправили свыше 1 тыс. открыток родным и близким в другие города РФ в рамках акции "Передай космический привет!", об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Ко Дню города, в Музее космонавтики состоялась традиционная акция "Передай космический привет!" совместно с "Почтой России". Посетители музея могли отправить открытку своим близким совершенно бесплатно прямо из экспозиции. Для акции музей подготовил необычные открытки. Изображениями на них стали фотографии Москвы, выполненные космонавтами с борта Международной космической станции (МКС) в темное и светлое время суток". Всего гости музея отправили больше 1 тыс. открыток в 99 городов России", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, в частности, посетители посылали открытки во Владивосток, Калининград, Симферополь, Тюмень и даже в самый северный город России - Певек. Количество городов стало максимальным за все пять лет проведения акции.