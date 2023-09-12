В Приморье создадут отряд с мелиоративной техникой при МЧС для защиты от паводков

Он будет работать по производству дамб и насыпей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Специальный отряд при МЧС с мелиоративной техникой для работы по предотвращению последствий паводков будет создан в Приморском крае. Об этом сообщил в эфире канала "Россия 24" губернатор края Олег Кожемяко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Это, конечно, приобретение необходимой техники, которая поступит в муниципальные образования. Будет создан и такой отряд при МЧС с мелиоративной техникой, который будет работать по производству дамб, насыпей, производству тех контррегуляторов (водохранилищ для перераспределения объемов воды - прим. ТАСС), дноуглублению, использованию этого грунта, что само по себе будет служить надежной защитой", - сказал губернатор.

Как ранее сообщил Кожемяко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях ВЭФ, законопроект о передаче региональным и муниципальным властям полномочий по очистке русел рек осенью передадут для рассмотрения в Государственную думу. Его принятие позволит муниципалитетам вести работы по расчистке русел рек круглый год, а не только во время режима ЧС.

По его словам, после принятия указанного закона власти региона также продолжат строительство дамб, но уже в режиме содержания рек, что даст возможность работать, не опасаясь за нарушение законодательства.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.