Мобильное приложение для гостей Эльбруса создала команда российских студентов

Цифровой помощник доступен во "ВКонтакте"

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение для гостей курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) создала команда российских студентов. Цифровой помощник доступен во "ВКонтакте", сообщили журналистам в пресс-службе института развития "Кавказ.РФ".

"Цифровой помощник появился на платформе мини-приложений в социальной сети "ВКонтакте" - VK Mini Apps. Его разработкой занимались 15 участников студенческой экспедиции Кавказ.РФ по проекту "Открываем Россию заново". В течение 10 дней молодые специалисты под руководством наставников из "ВКонтакте" находились в КБР и создавали мини-гид по курорту "Эльбрус", - говорится в сообщении.

Чтобы разработать максимально удобный и полезный сервис для туристов, студенты примерили на себя роли разработчиков, проджект-, продакт- и медиаменеджеров, дизайнеров, бизнес-аналитиков, фотографов. Они изучили местность, провели ряд экспертных интервью с сотрудниками курорта, пообщались с туристами, проанализировали доступные сервисы и составили портрет туриста.

"На участие в проекте мы получили 301 заявку из 49 регионов России, то есть конкурс - 20 человек на место. По словам наших коллег из "Открываем Россию заново", это абсолютный рекорд среди всех студенческих экспедиций, заявленных на этот год. <...> Теперь важно подхватить приложение уже внутри нашей компании, доработать сервис, наполнять и развивать его", - отметил первый заместитель гендиректора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

Результатом проделанной работы стал мини-гид, который включил в себя информацию о работе канатных дорог и трасс, прогноз погоды, трансляции с камер видеонаблюдения на курорте, маршруты экотроп, интерактивную карту местности, рулетку активностей, подборку отелей, ресторанов, пунктов проката и аптек, памятку туриста, полезные статьи о безопасности, логистике, гастрономии.

"Команда талантливых студентов всего за 10 дней смогла создать на платформе VK Mini Apps полноценный сервис для гостей Приэльбрусья, что демонстрирует доступность нашей платформы. Студенты смогли на практике применить свои знания и сделать полезный продукт для всех, кто приезжает на курорт "Эльбрус", это не просто учебная работа - им будут пользоваться настоящие туристы. Количество сервисов и аудитория платформы VK Mini Apps постоянно растут, в январе - марте число пользователей мини-приложений выросло на 4% год к году: до 43,3 млн человек", - рассказала директор по развитию бизнеса "ВКонтакте" Евгения Зибарева.

Об экспедициях на Эльбрус

"Курорт Эльбрус. Цифровой гид для туриста" - четвертая экспедиция студентов на Северный Кавказ, организованная институтом развития "Кавказ.РФ" в рамках проекта ВШИ "Открываем Россию заново" при поддержке платформы "Россия - страна возможностей" и программы "Больше, чем путешествие". В этот раз партнерами проекта выступили СКФУ, КБГУ, а также Министерство туризма и курортов КБР.

В планах на 2023 год еще одно научно-исследовательское путешествие от Кавказ.РФ - экспедиция "Карта гостя Северного Кавказа". В ноябре студенты побывают в трех регионах СКФО - Северной Осетии, Дагестане, Ставропольском крае - и разработают единую карту лояльности. Она поможет туристам путешествовать с комфортом и экономией, быстро и удобно получать необходимую в поездке информацию.

Курорт "Эльбрус" - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием ВТРК и одноименной экономической зоны занимается институт развития "Кавказ.РФ". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, расположенная на отметке 3,8 тыс. м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июля. Всего доступно около 1 тыс. мест размещения, в том числе на высоте 3,9 тыс. м работает высокогорный отель.