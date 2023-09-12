Количество жертв "болезни легионеров" в Польше увеличилось до 24

В инфекционных отделениях больниц находятся около 170 зараженных легионеллезом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В Польше продолжает увеличиваться число летальных исходов, вызванных легионеллезом ("болезнью легионеров"). По последним данным министерства здравоохранения, от этого заболевания умерли уже 24 человека.

Эпицентром вспышки легионеллеза стал город Жешув, столица Подкарпатского воеводства, расположенный неподалеку от границы с Украиной. Первый случай этого заболевания был выявлен там 18 августа.

В настоящее время случаи заражения "болезнью легионеров" обнаружены также в Варшаве, Лодзи и Люблине. В инфекционных отделениях больниц находятся около 170 пациентов, зараженных легионеллезом.

Источником распространения заболевания в Жешуве признана устаревшая система городского водоснабжения, однако и после ее дезинфекции распространение легионеллеза не удалось остановить.

Легионеллез ("болезнь легионеров") - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.