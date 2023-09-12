Патриарх поместил мощи святого князя Александра Невского в историческую раку в Петербурге

Событие, которое в Русской православной церкви назвали историческим, состоялось в день перенесения мощей святого князя, отмечающийся 12 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вложил ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского в историческую серебряную раку, переданную из Эрмитажа и установленную в верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, трансляция события велась на площади Александра Невского в Петербурге.

"Святейший патриарх только что на наших глазах собственноручно вложил ковчег с самой главной святыней нашего монастыря - Невской лавры - в предназначенный исторически деревянный ковчег, который помещен в серебряную раку", - сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, комментировавшая трансляцию.

Событие, которое в Русской православной церкви назвали историческим, состоялось в день перенесения мощей святого князя, отмечающийся 12 сентября.

Ранее во вторник в лавре была отслужена божественная литургия. Состоялись два крестных хода: большой общегородской по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора до площади Александра Невского и малый - с мощами святого из Александро-Невской церкви Лавры на площадь Александра Невского, где установлен памятник небесному покровителю Петербурга. Праздничные торжества возглавил патриарх Кирилл.

К празднику состоялся первый этап передачи серебряной раки из Эрмитажа. Музей передал внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, будет передан после завершения реставрации. Ожидается, что это произойдет в конце 2024 года.

Гробница установлена в Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, на втором этаже - там же, где она стояла до того, как ее переместили в музей. Специалисты Эрмитажа будут вести постоянный контроль состояния раки и условий ее хранения. Санкт-Петербургской епархии недавно были переданы помещения Благовещенской церкви, где ранее размещался Музей городской скульптуры.