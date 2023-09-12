12 сентября, 10:35

Пассажиры МЦД-4 в первый рабочий день после его запуска совершили более 216 тыс. поездок

Новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 216 тыс. поездок совершили пассажиры на МЦД-4 в первый рабочий день после его запуска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"В первый рабочий день после запуска МЦД-4 пассажиры совершили больше 216 тыс. поездок, за первые три дня - свыше полумиллиона. МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" (Киевско-Горьковский - прим. ТАСС) мы открыли 9 сентября. Он стал самой протяженной линией МЦД - 86 км", - написал мэр.

Он уточнил, что новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Жители получили дополнительные маршруты, бесплатную пересадку на метро, МЦК и другие диаметры.

"На ряде маршрутов МЦД-4 мы увеличили время бесплатной пересадки с 90 до 120 минут. Стоимость поездки снизилась примерно в три раза. Сейчас на четвертом диаметре 36 станций. В будущем откроем еще две: Беговую и Рижскую. В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы", - добавил Собянин.

Также мэр сообщил, что к концу 2025 года планируется полностью обновить подвижной состав, в том числе на маршрутах дальнего пригорода. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация