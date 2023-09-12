Пассажиры МЦД-4 в первый рабочий день после его запуска совершили более 216 тыс. поездок

Новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 216 тыс. поездок совершили пассажиры на МЦД-4 в первый рабочий день после его запуска. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

"В первый рабочий день после запуска МЦД-4 пассажиры совершили больше 216 тыс. поездок, за первые три дня - свыше полумиллиона. МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" (Киевско-Горьковский - прим. ТАСС) мы открыли 9 сентября. Он стал самой протяженной линией МЦД - 86 км", - написал мэр.

Он уточнил, что новый диаметр связывает Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе и больше 20 районов Москвы. Жители получили дополнительные маршруты, бесплатную пересадку на метро, МЦК и другие диаметры.

"На ряде маршрутов МЦД-4 мы увеличили время бесплатной пересадки с 90 до 120 минут. Стоимость поездки снизилась примерно в три раза. Сейчас на четвертом диаметре 36 станций. В будущем откроем еще две: Беговую и Рижскую. В итоге он пройдет через семь центральных вокзалов Москвы", - добавил Собянин.

Также мэр сообщил, что к концу 2025 года планируется полностью обновить подвижной состав, в том числе на маршрутах дальнего пригорода.