СМИ: автомобили с регистрацией в РФ могут въезжать в Финляндию без угрозы конфискации

Глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара сообщила, что новостные заголовки о конфискации машин "не соответствуют действительности"

СТОКГОЛЬМ, 12 сентября. /ТАСС/. Въезд автомобилей с российской регистрацией в Финляндию по-прежнему разрешен, им не грозит конфискация в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle со ссылкой на комментарий внешнеполитического ведомства страны.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - отметила глава ответственного за соблюдение санкционного режима отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

По ее словам, новостные заголовки о конфискации машин "не соответствуют действительности".