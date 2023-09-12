Родители детей с инвалидностью смогут работать и получать выплаты по уходу

Минтруд сообщил, что это станет возможно с 1 января 2024 года при условии частичной занятости

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минтруд по поручению президента РФ Владимира Путина, данного в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме, подготовил проект указа, который позволит родителям детей с инвалидностью работать и одновременно получать пособие по уходу. Это станет возможно с 1 января 2024 года при условии частичной занятости, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сегодня родителям приходится выбирать между возможностью работать и получением пособия. По поручению президента Минтруд разработал необходимые изменения в нормативную базу, в результате которых у родителей детей с особыми потребностями появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства", - цитируют в сообщении главу Минтруда России Антона Котякова.

Министр отметил, что современные тенденции на рынке труда, развитие различных форм занятости, в том числе дистанционной и самозанятости, дает родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, возможность формировать дополнительный доход, поэтому они могут работать удаленно либо неполный день.

Отмечается, что размер выплаты родителям и опекунам, осуществляющим уход за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства, составляет 10 тыс. рублей. Сейчас такие выплаты могут получать только неработающие граждане. Теперь такая возможность может появиться у родителей и опекунов, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

После подписания указа все необходимые изменения будут оперативно внесены в нормативную базу, уточнили в Минтруде.