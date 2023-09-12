В ДНР создадут 17 образовательных кластеров к 2030 году

Заместитель председателя регионального правительства Лариса Толстыкина сообщила, что создание центров планируется с участием ПАО "Газпром", ОАО "РЖД" и других

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) создадут к 2030 году 17 образовательных кластеров в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет". Об этом сообщила заместитель председателя регионального правительства Лариса Толстыкина.

"В рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет" к 2030 году планируем создать 17 образовательно-производственных центров с участием крупных индустриальных партнеров: ПАО "Газпром", ОАО "РЖД", Госкорпорация "Росатом" и других", - написала в Telegram-канале зампред.

Она уточнила, что первыми выиграли грант два образовательных кластера по отраслям "Педагогика", созданный на базе опорного учреждения "Шахтерский педагогический колледж", и "Средства массовой информации и коммуникационные технологии", созданный на базе "Донецкого политехнического колледжа". "Активное участие в создании кластеров принимают потенциальные работодатели и индустриальные партнеры. Это администрации городов и районов ДНР, а также такие крупные предприятия, как "Углетелеком", Республиканский центр информационных технологий, Региональный оператор связи-РОС, "Комтел" и другие", - уточнила Толстыкина.

Заместитель председателя регионального правительства добавила, что конкурс на получение гранта в 2024 году по отрасли "Туризм и сфера услуг" уже выиграл Горловский колледж технологий и сервиса. Планируемый охват обучающихся к 2026 году в данном кластере составит порядка 1 тыс. человек.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.