Гендиректор ТАСС заявил о перспективах взаимодействия с партнерами из стран СНГ

По словам Андрея Кондрашова, в том числе это касается взаимодействия в сфере "новых технологических решений"

БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС всегда с интересом относится ко всем перспективным проектам с партнерами из стран - участниц Содружества Независимых Государств. Об этом заявил в Бишкеке на заседании Совета руководителей государственных информационных агентств (Информсовета) СНГ его председатель, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

"Мы готовы сотрудничать с коллегами по любым проектам, представляющим взаимный интерес", - сказал он. В том числе это касается взаимодействия в сфере "новых технологических решений", добавил Кондрашов.

"Уверен, что наши агентства и впредь будут поддерживать и развивать творческие связи, профессиональные и дружеские контакты как в рамках деятельности Информсовета СНГ, так и в повседневной информационной работе. Наше взаимодействие, возможность делиться опытом, безусловно, важны для того, чтобы сохранять и укреплять авторитет и лидирующие позиции на медиаполях наших стран, на общем информационном пространстве Содружества и в мировом масштабе" - отметил генеральный директор ТАСС.

Как напомнил Кондрашов, 2023-й год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Будущий - Годом волонтерского движения. 2025-й будет Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. 2026-й станет Годом охраны здоровья. "Это очевидные направления для нашей предстоящей информационной работы и сотрудничества", - продолжил он.

Нынешнее заседание Информсовета СНГ проходит в рамках Форума творческой и научной интеллигенции СНГ. В связи с чем руководитель ТАСС выразил благодарность Фонду гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества за активное содействие в подготовке и проведении встречи глав госинформагентств в Бишкеке.

"В будущем году на территории Узбекистана появятся сразу две столицы Содружества: культурной столицей станет Самарканд, а молодежной - Ташкент. Спортивной столицей СНГ будет Гюмри в Армении. Думаю, это хороший повод для всех нас рассказывать о культуре, молодежи и спорте в этих республиках, продумать возможные совместные проекты для освещения приуроченных событий, пресс-туры или другие журналистские мероприятия", - подчеркнул Кондрашов. Участники заседания также обратили внимание на большой туристический потенциал каждого из государств СНГ.

Информсовет СНГ, заседание которого проходит в Бишкеке, образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Деятельность Информсовета нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.