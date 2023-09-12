СМИ: Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки на встрече в Москве

По информации Business Insider, это произошло в начале 2000-х годов на встрече с бизнесменами из России, когда предприниматель хотел запустить миссию на Марс

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Илон Маск потерял сознание во время встречи в Москве после того, как выпил несколько рюмок водки. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на биографию бизнесмена, написанную Уолтером Айзексоном.

По его информации, в начале 2000-х годов Маск хотел запустить миссию на Марс, поэтому для покупки ракет были организованы встречи с бизнесменами из России. Во время обеда в московском ресторане подавали "большое количество водки". "Маск, который поддерживал голову рукой, отключился и ударился головой об стол", - отмечает в книге Айзексон.

После российские бизнесмены подарили Маску бутылку водки, на этикетке был изображен сам американский предприниматель на Марсе. Позже Маск признался, что ему не нравится "вкус и действие большей части алкоголя", уточняет портал.

Книга Айзексона о Маске поступила в продажу 12 сентября.