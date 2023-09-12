Программа о российских брендах "Наше все" будет выходить на Первом канале с 23 сентября

Научно-познавательное реалити-шоу будет выходить по субботам

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новое научно-познавательное реалити-шоу "Наше все" будет выходить на Первом канале по субботам. Первый выпуск покажут 23 сентября, сообщили в пресс-службе вещателя.

"Премьера "Наше все", проект о российских брендах, с 23 сентября в 10:15 по субботам на Первом канале", - говорится в сообщении.

Ведущая проекта Полина Воробьева встретится с российскими специалистами в самых разных сферах, "расскажет, как они работают и что производят, покажет, тестируя на себе, наше все", добавили в пресс-службе.

Запуск программы "Наше все" в новом телесезоне ранее анонсировал генеральный директор телеканала Константин Эрнст на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).