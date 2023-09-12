Посольство РФ указало на несправедливость подхода ФРГ к вопросу выплат блокадникам

В диппредставительстве сообщили, что Россия неоднократно предлагала распространить выплаты на блокадников всех национальностей

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Германии обратило внимание на несправедливость подхода Берлина к осуществлению компенсационных выплат выжившим блокадникам Ленинграда.

"В эти дни мы с горечью вспоминаем очередную годовщину начала блокады Ленинграда вооруженными ордами нацистской Германии и ее подельников", - говорится в заявлении российского диппредставительства. "Руководство ФРГ в своих политических заявлениях признает беспрецедентный характер преднамеренного уничтожения гражданского населения Ленинграда, а также историческую ответственность Германии за страдания, причиненные его жителям. При этом неоднократно поднимавшийся российской стороной вопрос о необходимости осуществления единовременных индивидуальных выплат выжившим блокадникам последовательно отвергается Берлином по формально-юридическим признакам - со ссылкой на закрытие темы послевоенных компенсаций и репараций в двусторонних отношениях", - добавили в посольстве РФ.

В то же время в посольстве указали, что "это никоим образом не мешало и не мешает германскому руководству пойти на реализацию гуманитарного жеста доброй воли в отношении блокадников". "Правительство ФРГ на протяжении многих лет по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к Германии осуществляет индивидуальные выплаты блокадникам Ленинграда еврейской национальности", - заметили в диппредставительстве, уточнив, что РФ неоднократно обращала внимание на ограниченность и несправедливость подобного подхода, предлагая распространить выплаты на блокадников всех национальностей.

"Однако многолетние усилия России на этом направлении остаются безрезультатными", - констатировали дипломаты. Несмотря на многочисленные призывы, обращения и консультации, Берлин, как подчеркнули в посольстве РФ, "выразил готовность реализовать свой гуманитарный жест лишь в виде скромного материального содействия одному из госпиталей Санкт-Петербурга и создания российско-германского "центра встреч". "Разумеется, это никак нельзя признать вкладом, адекватным масштабу ленинградской трагедии", - заявили в российском диппредставительстве.

"В этой связи полностью поддерживаем открытое обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда в адрес правительства ФРГ с призывом восстановить историческую справедливость путем осуществления гуманитарных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности", - резюмировали в посольстве РФ.

8 сентября отмечается 82-я годовщина начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Подвиг Ленинграда

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом. Общее число жертв, по озвученным на процессе данным, составило не менее 1 093 842, сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.