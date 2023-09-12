Прикамье и Республика Коми совместно будут вести мониторинг лесных пожаров в регионах

Стороны также обязуются оперативно передавать данные о возгораниях при осуществлении наземного и авиационного патрулирования приграничных районов

ТАСС, 12 сентября. Пермский край и Республика Коми совместно будут вести мониторинг лесных пожаров в регионах. Соглашение об этом подписали министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"За лесопожарной обстановкой на территории Республики Коми следят 27 умных камер, на территории нашего региона - 55. Это соглашение является важным шагом в повышении эффективности противопожарного контроля на границе. Оно демонстрирует готовность властей обоих регионов работать вместе для обеспечения безопасности и сохранения природных ресурсов лесистых территорий", - передают слова Дмитрия Белановича в правительстве Прикамья.

Согласно документу, правительства Республики Коми и Пермского края обязуются оперативно передавать данные о возгораниях при осуществлении наземного и авиационного патрулирования приграничных районов, что позволит более эффективно реагировать на лесные пожары и предотвращать распространение огня. Также регионы предоставят друг другу доступ к системам видеомониторинга лесных пожаров.

По данным министерства лесного хозяйства и экологии Пермского края, на территории региона с начала пожароопасного периода было зарегистрировано более 140 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила более 320 га. Лес покрывает более 15 млн га всей территории Прикамья, 20% лесного фонда региона расположены в Коми-Пермяцком автономном округе. Лес является весомой доходной частью бюджета региона. В частности, поступления в бюджеты разных уровней от лесозаготовки и лесопереработки в Прикамье в 2022 году составили порядка 2,5 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.